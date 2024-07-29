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У Міноборони заявили, що понад 75% поранених військовослужбовців повертаються в стрій після реабілітації

У Міноборони заявили, що понад 75% поранених військовослужбовців повертаються в стрій після реабілітації

"У нас дуже високий відсоток якісної реабілітації, повернення в стрій. Це відзначають і західні партнери, ті країни, які ніколи не мали такого досвіду, такої війни, як у нас. Це понад 75% поранених. Вони після поранення різного ступеня тяжкості", – заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Вона також зазначила, що на сьогодні майже в кожному закладі охорони здоров'я є мультидиспліціональні команди і є реабілітація

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/48396

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