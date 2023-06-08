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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 червня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 червня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 07 червня по 08 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 24 оперативних виїздів, з яких:

✅ 8 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинений ворожими обстрілами;

✅ 14 – для надання допомоги населенню;

✅ 2 – інші виїзди.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 131 одиницю вибухонебезпечних предметів.

● 07 червня о 13:45 в полі підірвався на міні “Пелюстка” чоловік 1983 року народження. Подія трапилась неподалік с. Гаврилівка Чугуївського району. Із діагнозом ампутація правої стопи він був госпіталізований до лікарні м. Харкова.

● Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/3768

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