Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 18 грудня 2022 року від ДСНС

● За добу з 17 по 18 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 29 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж;

14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – чергування;

5 – інші виїзди.

● Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

● За минулу добу на пожежах, що трапилась з побутових причин постраждало двоє людей. Події трапились у Салтівському районі Харкова та Чугуївському районі області. Також вогнеборці евакуювали 10 чоловік на пожежі, що трапилась в Основ’янському районі.

● О 12:50 по пр-ту Тракторобудівників, 94-в м. Харкова в квартирі на 10-му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку стався вибух 2-х газових балонів по 200 гр. без подальшого загоряння. Внаслідок цього постраждав хлопчик 2020 року народження. Він отримав опіки 1-го ступеню правого передпліччя та був доставлений до опікового центру. Як стало відомо, дитина самостійно включила духову шафу, в якій знаходилось балони, після чого виник вибух.

● Також рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 3 рази надавали допомогу водіям вантажівок та автомобілю швидкої невідкладної медичної допомоги, які не могли подолати складні ділянки доріг.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 218 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 28,5 тонн питної і технічної води.

Джерело: https://t.me/DSNS_Kharkiv/2971

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