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В окупованому Бердянську знищили організатора катівні
5 травня 2024 року близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав ананьєвському євгену олександровичу.
ананьєвський ― один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де він обіймав свою окупаційну посаду.
Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими євгена ананьєвського ліквідовано.
ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.
Слава Україні!
Джерело: https://t.me/DIUkraine/3788