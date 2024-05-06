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В окупованому Бердянську знищили організатора катівні

В окупованому Бердянську знищили організатора катівні

5 травня 2024 року близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав ананьєвському євгену олександровичу.

ананьєвський ― один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де він обіймав свою окупаційну посаду.

Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими євгена ананьєвського ліквідовано.

ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/DIUkraine/3788

Новости портала «Весь Харьков»

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