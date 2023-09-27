Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:04
Просмотров: 64

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 вересня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 вересня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 26 по 27 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 36 оперативних виїздів, з яких:

✅ 28 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

✅ 4 – допомога населенню;

✅ 4 – інші виїзди.

● Протягом доби ворог продовжував обстрілювати прифронтову та прикордонну зону Харківщини, спричинивши 4 пожежі. 3 з них виникли у природних екосистемах.

- Так, о 10:36 рятувальники 60-ї ДРПЧ разом з колегами з Луганщини та вогнеборцями відомчої пожежної охорони лісового господарства виїхали за гасіння хвойної підстилки у лісовому масиві поблизу селища Борова Ізюмського району. Вона зайнялась від потрапляння в землю ворожого снаряду після хаотичного обстрілу. Площа горіння склала 5000 кв.м. Вогонь загасили об 11:40.

- О 12:11 вогнеборці з Куп'янська та Дворічної гасили пожежу сухостою на відкритій території в центральній часині районного центру. Вогонь охопив площу у 1000 кв.м. Його ліквідували о 13:33.

- Нарешті, близько 15:50 окупанти обстріляли с. Веселе Липецької громади. На його околиці загорілась суха трава на площі 2 га. Пожежа ліквідована силами 33-го Державного пожежно-рятувального посту о 20:15.

- Крім того, о 14:30 42-га ДПРЧ вирушила на спричинену ворожим обстрілом пожежу, яка виникла у с. Волохів Яр Балаклійської громади. Там на території приватного домогосподарства горіла господарча споруда на площі 50 кв.м. На щастя ніхто не постраждав. Пожежу ліквідували о 19:15.

● 23 із 28 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. 3 з них спричинили ворожі обстріли, решту спричинили люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 142 одиниці вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям м. Морозівка Ізюмського району рятувальники доставили 10 т. води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка «зливала» позиції ЗСУ під час боїв за Бахмут
Сегодня 08:30    25
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.23 орієнтовно
Сегодня 08:10    56
День відмови від ядерної зброї – подія, яку путінська росія перетворила на засіб примусу і страху
Сегодня 08:08    66
В Україні створили автономний поїзд-кухню Food Train, який дасть змогу годувати людей на прифронтових територіях
Сегодня 07:57    66
Наша мета ― уповільнити виробництво російського озброєння, ― Кирило Буданов
Сегодня 07:47    70
Продолжается реставрация 300-летнего Евангелия, которое спасли от оккупантов в Изюме
Сегодня 07:38    75
ООН начала расследование против российских госпропагандистов по обвинениям в подстрекательстве к геноциду
Сегодня 07:29    75
Терехов каже, що у Харкові наразі постійно проживають 1,3 млн людей
Сегодня 07:20    78
Оперативна інформація станом на 06.00 27 вересня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:15    84
«Закатовані та щасливі»: пропагандисти «ліплять» мучеників і примушують окупантів відверто брехати про полон
Сегодня 06:53    89
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 