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Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 травня 2023 року від ДСНС

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 травня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 27 по 28 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

✅ 9 – на ліквідацію пожеж;

✅ 16 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 9 – для надання допомоги населенню;

✅ 8 – інші виїзди.

● Протягом доби рятувальники здійснили 16 виїздів з метою обстеження місць від ворожих обстрілів:

- Харківський район, с. Липці, пошкоджень зазнало приватні домоволодіння та господарчі споруди. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

- Куп'янський район, с. Новоосиново, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, паркан та господарчі споруди. В с. Шипувате пошкоджено житловий будинок, літня кухня та гараж. Від ДСНС залучалась 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.

- Чугуївський район, м. Вовчанськ, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди, корпус учбового закладу, теплиця та гараж. Від ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.

● На одній з пожеж, що не пов’язана з бойовими діями, постраждали 2 чоловіка. Подія трапилась о 12:59 по пров. Науковий, 7 у с. Бабаї Харківського району. Загоряння виникло у приватному будинку в одній із кімнат на площі 70 кв.м. Під час гасіння пожежі самостійно отримали опіки 2 чоловіка, 1952 та 1986 років народження. О 15:16 пожежу ліквідовано. За попередніми даними причиною її виникнення стало коротке замикання електромережі.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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