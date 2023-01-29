Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 січня 2023 року

За добу з 28 по 29 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Протягом звітного періоду здійснено 29 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж;

2 – для перевірки після ворожих обстрілів;

12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – інші виїзди.

2 рази надзвичайники з м. Вовчанська та Куп’янська виїжджали на перевірку території міста, які постраждали від ворожий обстрілів.

- У місті Вовчанськ виявлено пошкодження 4 приватних домоволодінь, господарчих споруд, 3 автомобілів, а також 4 металевих ємностей елеватора, 3 складських будівель, плавзасобу та паркану одного з сільськогосподарських підприємств. Постраждалих та пожеж не зафіксовано.

- У місті Куп’янськ виявлено пошкодження приватного домоволодіння, а також 2 пасажирських вагони та колію на території залізничного підприємства. Постраждалих та пожеж не зафіксовано.

Пожежа не пов’язана з ворожими обстрілами сталася у Новобаварському районі міста Харкова. До служби порятунку надійшло повідомлення о 22:11 про те, що горить кімната на 5-му поверсі 5-поверхового житлового будинку (у минулому гуртожиток) за адресою: м. Харків, вул. Тимирязєва, 26а. До місця події прибуло 6 відділень на автоцистернах та 1 на автодрабині. Площа пожежі склала близько 20 кв.м. Під час гасіння пожежі у сусідній кімнаті вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка 1963 року народження. Також з задимленого під’їзду будинку співробітниками ДСНС було врятовано 7 осіб, ще 12 мешканців було евакуйовано. О 23:00 пожежу було локалізовано, а о 00:22 повністю ліквідовано. Причина її виникнення наразі встановлюється.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 вибухонебезпечних предмети.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 18 тон питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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