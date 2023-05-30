Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 травня 2023 року від ДСНС

Протягом доби з 29 по 30 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 28 оперативних виїздів, з яких:

✅ 11 – на ліквідацію пожеж, з них 5 спричинені ворожими обстрілами;

✅ 3 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

✅ 9 – для надання допомоги населенню;

✅ 5 – інші виїзди.

● В результаті чисельних авіаційних і артилерійських ударів з боку окупантів по населеним пунктам Куп’янського і Чугуївського районів Харківщини трапились 5 пожеж.

● Вранці 29 травня окупаційні війська рф нанесли авіаційний удар по житловим будинкам мирного селища Ківшарівка Куп’янської громади. У двох квартирах сталися пожежі. Горіли домашні речі. Рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини впорались з вогнем протягом 20 хвилин. Площі цих пожеж склали по 2 кв.м.

Під час подальшої перевірки даного місця прильоту виявлено, що вибухом пошкоджені щонайменше 3 житлових 9-типоверхівки, поранено 9 людей, які на той час перебували у своїх квартирах.

● О 13:48 рятувальники 14-ї і 44-ї ДРПЧ виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої ворожим обстрілом у с. Кутьківка Дворічанської громади. Вона виникла на території приватного домоволодіння. Там горів житловий будинок, 2 господарчі споруди та автомобіль. Загальна площа, охоплена вогнем, склала біля 100 кв.м. На місці події працювали 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. О 14:21 вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу та о 17:02 повністю ліквідувати її. Постраждалих немає.

● Ще 3 пожежі від ворожих обстрілів виникли у м. Вовчанську Вовчанської громади. О 14:30 зайнявся приватний будинок на площі 150 кв.м. О 15:49 – також приватна оселя на площі 130 кв.м., постраждав 32-річний чоловік, який отримав опіки рук. Нарешті о 18:56 ворожий снаряд підпалив ще однин приватний будинок. Він горів на площі 60 кв.м. З цими пожежами боролись рятувальники 47-ї ДПРЧ, 66-го ДПРП та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча. Всі вони були успішно ліквідовані.

● Тричі рятувальники проводили обстеження місць ворожих ударів. Окрім зазначеного випадку у селищі Ківшарівка, перевірки відбулись у м. Куп’янську та с. Глушківка Курилівської громади. Там загалом пошкоджень і руйнацій зазнали 9 приватних домоволодінь. Без постраждалих.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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