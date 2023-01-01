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#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 01 січня 2023 року від ДСНС

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 01 січня 2023 року від ДСНС

За добу з 31 грудня 2022 року по 01 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● Протягом звітного періоду здійснено 17 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – чергування;

3 – інші виїзди.

● Пожежа, спричинена ворогом, зафіксована у м. Куп’янську. Горіли господарчі споруди на площі 500 кв.м. Постраждалих не виявлено. Рятувальники 44-ї ДПРЧ разом із колегами з Луганщини боролись з вогнем понад 5 годин.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80 вибухонебезпечних предметів.

● Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тон питної води.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»

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