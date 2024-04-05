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Харківськи газовики ліквідували витік газу в Основ’янському районі
Харківські спеціалісти провели ремонтні роботи на підземному газопроводі без припинення газопостачання мешканцям району.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
В Основ’янському районі фахівці Харківської міської філії «Газмережі» ліквідували витік газу на підземному газопроводі середнього тиску діаметром 520 мм. Він є складовою газової системи, яка живить блакитним паливом мешканців району.
Газовики замінили пошкоджену ділянку газопроводу та замінили ізоляційне покриття для забезпечення кращої герметичності.
Ремонтно-відновлювальні роботи проводилися без відключення споживачів від газопостачання.