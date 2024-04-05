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Харківськи газовики ліквідували витік газу в Основ’янському районі

Харківськи газовики ліквідували витік газу в Основ’янському районі

Харківські спеціалісти провели ремонтні роботи на підземному газопроводі без припинення газопостачання мешканцям району.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

В Основ’янському районі фахівці Харківської міської філії «Газмережі» ліквідували витік газу на підземному газопроводі середнього тиску діаметром 520 мм. Він є складовою газової системи, яка живить блакитним паливом мешканців району.

Газовики замінили пошкоджену ділянку газопроводу та замінили ізоляційне покриття для забезпечення кращої герметичності.

Ремонтно-відновлювальні роботи проводилися без відключення споживачів від газопостачання.

Агентство Телевидения Новости

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