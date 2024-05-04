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У российских ИПСОшников праздник - получили бюджет на новую тему!

У российских ИПСОшников праздник - получили бюджет на новую тему!

#ПекельніБорошнаПідлогиКраїни

Так, в социальных сетях форсируется новая тема, а именно - Майдан 3.0

Тут, конечно, сразу же проявляется дебилизм идиотов, хотя бs потому, в Украине уже было 3 "Майдана". Это, "Революция на граните", "Оранжевая революция" и "Революция достоинства". И только не знающий истории Украины маргинальный двухсот-гривневый почасовый титушник не знает этой хронологии. Ибо его IQ, ниже IQ винницкой улитки (просто в Винницкой области, если кто не знал, фермы по выращиванию улиток масштабные, не надо неуместных интерпретаций).

Собственно, по ряду социальных сетей началось масштабное сейчас расшатывание населения крамольными нарративами, но... Но, рыжие уши ФСБ, на 10-й год войны, как и всегда просматриваются очень и очень даже отчётливо. Во многом потому, что у них как и всегда "немає сечі терпіти ці пекельні бороша!"

В общем, организаторы Майдана "3.0" решили неплохо попилить бабла и воспользовались банальным хухл-переводчиком, вместо того, чтобы нанять хотя бы нормального переводчика на украинский.

С другой стороны, тут нет ничего смешного. Да, враг в очередной раз лажанулся. Но следует понимать, что его нарративы, всё же, какая-то часть населения, которая и вправду от винницких улиток с ферм недалеко ушла по умственному развитию, но - воспринимают.

Тут я могу сказать только одно. Сохраняйте критическое мышление и не поддавайтесь провокациям. Их в ближайшее время будет очень, очень много.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21623

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