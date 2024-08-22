Харківський та Куп’янський напрямки: окупанти атакували позиції ЗСУ 22 рази

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 22 серпня. 911 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 99 авіаударів, зокрема, скинув 122 КАБа. Крім цього, здійснив 4498 обстрілів, з них 145 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Нове, Олександро-Шультине, Часів Яр, Григорівка, Дружба, Озарянівка, Торецьк, Неліпівка, Олександропіль, Карлівка, Вугледар, Водяне Донецької області; П’ятихатки на Запоріжжі; Шляхове, Ольгівка, Бургунка та Шилова балка на Херсонщині.

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости