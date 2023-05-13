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ISW, 12 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-12-2023)

● По состоянию на 12 мая ВСУ добились успехов к северо-западу от Бахмута в локальных контратаках.

● Видные голоса в провоенном информационном пространстве РФ продолжают реагировать на недавние контратаки ВСУ с разной степенью осторожности и тревоги.

● Украинские и американские официальные лица заявили, что ВСУ еще не начали запланированное контрнаступление.

● 11 мая на Петербургском международном юридическом форуме российские чиновники предложили ряд внутренних репрессий и мер цензуры.

● МО РФ попыталось отвлечь и успокоить информационную паранойю по поводу возможного украинского контрнаступления на харьковско-луганском фронте.

● Силы РФ атаковали в Бахмуте и его окрестностях.

● РФ продолжает вербовать з/к и создавать добровольческие батальоны в рамках усилий по крипто-мобилизации.

● РФ заявляет, что принимает активные меры по возвращению незаконно депортированных украинских граждан, в том числе детей, в оккупированную часть Украины.

#война #аналитика #ISW

ISW, 12 мая

ISW, 12 мая

ISW, 12 мая

ISW, 12 мая

ISW, 12 мая

ISW, 12 мая

Джерело: https://t.me/infosprotyv/16623

Новости портала «Весь Харьков»

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