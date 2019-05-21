Происшествия
Перейти к списку новостей
21.05.2019 20:55
Просмотров: 207

Из-за выброса газов в коллекторе один коммунальщик погиб, двое - в реанимации

Из-за выброса газов в коллекторе один коммунальщик погиб, двое - в реанимации

21 мая в 16:09 в Купянске в канализационном коллекторе произошел выброс газов. В этот момент там работали трое работников коммунального предприятия, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате выброса газов двух работников 38 и 53 лет в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение больницы. 33-летний работник скончался в коллекторе.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции и ГСЧС.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 