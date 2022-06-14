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Журналісти Суспільного потрапили під обстріл у Лисичанську

Журналісти Суспільного потрапили під обстріл у Лисичанську

Журналісти Суспільного Христина Гаврилюк та Тарас Ібрагімов разом із колегами потрапили під обстріл у центрі Лисичанська Луганської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.

Журналістів евакуювали українські військові.

Як повідомили журналісти, нікого з них не поранило.

За словами українських військових, російські війська обстрілюють Лисичанськ майже щодня. Вони заявляють, що через значну перевагу в артилерії армія росії може "накривати" цілі райони міста. У таких умовах залишаються близько 15 тисяч цивільних жителів.

Источник: ukrinform.ua

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