Как в Харькове наказали учительницу, в классе которой произошел скандал из-за торта

Учительницу 6-го класса школы №151 в Харькове, которая устроила травлю ученице из-за того, что ее родители не сдали деньги в родительский комитет (в частности, на торт, которым планировали отметить окончание четверти), лишили классного руководства.

А директору учебного заведения объявили выговор.

Об этом в комментарии LB.ua рассказала советник министра науки и образования Оксана Макаренко.

Также, по ее словам, в классе переизберут родительский комитет, а в школе отныне запрещено проводить мероприятия, которые требуют сбора родительских средств.

Напомним, вчера появилась информация о том, что в харьковской школе учительница в присутствии всего класса пристыдила ученицу за то, что ее родители не сдали деньги на торт, который закупили на сладкий стол по окончанию учебной четверти. Также она не позволила ребенку покинуть класс до окончания мероприятия. Ситуацию подтвердили в Министерстве образования. Более того, советник министра назвала ее распространенной в украинских школах.

"Это ужасная ситуация, но, к сожалению, очень распространена в наших школах. Часто бывает, что такие методы используют родительские комитеты для давления на родителей, которые не сдают деньги. Именно эта ситуация ужасная тем, что они поставили девочку к доске и стыдили ее. На сегодня выглядит так, что мама девочки отказалась сдавать деньги на сладкий стол, что, по моему мнению, правильно. На месте учительницы я бы тоже не позволяла приносить сладости в класс. Еда, в частности, может быть испорчена. Кто будет отвечать, если дети отравятся?" - сказала Макаренко.

"Я за то, чтобы дети делали совместные мероприятия, но для этого не нужно устраивать дорогие корпоративы. Можно было пообщаться, вместе поиграть, пофотографироваться. Чтобы дети научились понимать чувства друг друга. А сейчас чему научили детей? Они научили буллить ребенка - если кто пошел против коллектива, он должен быть наказан. Но они не осознают, что научив детей таким образом относиться к своим одноклассникам, они и своего ребенка подвели под угрозу. Завтра их ребенка будут буллить, и они будут искать правды и не найдут, потому что сами научили ребенка вместо любви и понимания языку ненависти ", - добавила она.

По ее словам, существование родительских комитетов в школах не оправдано и необходимо менять форму общения родителей с учителями.

«Много лет государство не вкладывало средства в развитие школ, и поэтому возникла такая необходимость обращаться к родителям за помощью. Сейчас ситуация уже не такая страшная - государство выделяет деньги на мебель, закупку техники. Поэтому надо остановить существования этих "коллекторских" коллективов под названием "родительские комитеты". МОН уже отменило положение о родительских комитетах. И вообще мы поощряем форму индивидуальных консультаций (с учителем), а не родительских собраний. В центр нужно поставить интересы ребенка, а не интересы школы ", - заявила Макаренко.

Агентство Телевидения Новости