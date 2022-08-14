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Какая-то непонятная вырубка деревьев в Зелёном Гаю (ВІДЕО)

Кто и зачем это сделал остаётся пока загадкой.

#нампишут

Я не знаю, что это значит и как это понимать, кто то пытался рубить, либо таким образом содрать номера на деревьях. Очень надеюсь, что на этом все и закончится и деревья останутся целы.

Прошу обратить внимание на это администрацию и копов и наконец прекратить рубить деревья в нашем парке.

Со слов очевидцев, срубили деревья ночью, видимо кто-то их испугал и они не успели их забрать.

Вчера утром коммунальщики все убрали, одно из деревьев повисло на проводах.

Какая-то непонятная вырубка деревьев в Зелёном Гаю (ВІДЕО)

Какая-то непонятная вырубка деревьев в Зелёном Гаю (ВІДЕО)

Какая-то непонятная вырубка деревьев в Зелёном Гаю (ВІДЕО)

Какая-то непонятная вырубка деревьев в Зелёном Гаю (ВІДЕО)

Какая-то непонятная вырубка деревьев в Зелёном Гаю (ВІДЕО)

Какая-то непонятная вырубка деревьев в Зелёном Гаю (ВІДЕО)

Какая-то непонятная вырубка деревьев в Зелёном Гаю (ВІДЕО)

Какая-то непонятная вырубка деревьев в Зелёном Гаю (ВІДЕО)

Какая-то непонятная вырубка деревьев в Зелёном Гаю (ВІДЕО)

Какая-то непонятная вырубка деревьев в Зелёном Гаю (ВІДЕО)

Какая-то непонятная вырубка деревьев в Зелёном Гаю (ВІДЕО)

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/38696

Новости портала «Весь Харьков»

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