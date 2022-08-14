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Какая-то непонятная вырубка деревьев в Зелёном Гаю (ВІДЕО)
Кто и зачем это сделал остаётся пока загадкой.
#нампишут
Я не знаю, что это значит и как это понимать, кто то пытался рубить, либо таким образом содрать номера на деревьях. Очень надеюсь, что на этом все и закончится и деревья останутся целы.
Прошу обратить внимание на это администрацию и копов и наконец прекратить рубить деревья в нашем парке.
Со слов очевидцев, срубили деревья ночью, видимо кто-то их испугал и они не успели их забрать.
Вчера утром коммунальщики все убрали, одно из деревьев повисло на проводах.
Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/38696