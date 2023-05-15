Кара с небес

Стало известно, что вчера неизвестный интеллигентный беспилотник атаковал склад с военной техникой в Брянской области. Взрывное устройство было скинуто с БПЛА на крышу склада военной техники в Суземском районе утром 14 мая. В результате взрыва повреждены 5 единиц военной техники.

Когда на место приехали сотрудники полиции, на их автомобиль с беспилотника сбросили взрывное устройство. В результате взрыва были повреждены два автомобиля.

Извините, что интересуюсь, но что там у вас происходит и чем мы можем помочь?

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/31733

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