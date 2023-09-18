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Китайські турнікети та аптечки: як Командування Медичних Сил заважає рятувати поранених — розслідування Bihus.Info

Китайські турнікети та аптечки: як Командування Медичних Сил заважає рятувати поранених — розслідування Bihus.Info

Начмед 82-ї бригади ЗСУ Антон Шевчук, який перевіряв якість переданих державою аптечок у своїх хлопців, виявив, що більшість засобів у них були неякісними.

Медик намагався замінити їх, але не отримав відповіді. Зреагувати Командування змусило лише втручання волонтерів.

Там заявили, що турнікети передали міжнародні партнери, і насправді вони дуже якісні. Щоправда, експертизу турнікети не пройшли.

А начмед Шевчук, який хотів убезпечити життя своїх військових, отримав за це догану.

Джерело: https://t.me/znua_live/112799

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