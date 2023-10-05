Кількість загиблих у селі Гроза зросла до 50 людей

5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли с. Гроза Куп’янського району. Зафіксовано влучання у цивільний об‘єкт – сільське кафе-магазин.

Станом на 17:11 відомо про 50 загиблих, серед яких 6-річна дитина, а також 7 поранених.

Під руїнами зруйнованих вщент магазину і кафе ще можуть бути люди, тож рятувальники, поліцейські та місцеві мешканці продовжують розбирати завали, написав Міністр МВС Ігор Клименко.

29 осіб з 49 загиблих ідентифіковано. Мобільна криміналістична лабораторія працює на місці трагедії.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Агентство Телевидения Новости