05.10.2023 17:28
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Кількість загиблих у селі Гроза зросла до 50 людей
5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли с. Гроза Куп’янського району. Зафіксовано влучання у цивільний об‘єкт – сільське кафе-магазин.
Станом на 17:11 відомо про 50 загиблих, серед яких 6-річна дитина, а також 7 поранених.
Під руїнами зруйнованих вщент магазину і кафе ще можуть бути люди, тож рятувальники, поліцейські та місцеві мешканці продовжують розбирати завали, написав Міністр МВС Ігор Клименко.
29 осіб з 49 загиблих ідентифіковано. Мобільна криміналістична лабораторія працює на місці трагедії.
Пошуково-рятувальна операція триває.