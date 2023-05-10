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КП «Центр поводження з тваринами» нагадує про неприпустимість несанкціонованого захоронення домашніх тварин

КП «Центр поводження з тваринами» нагадує про неприпустимість несанкціонованого захоронення домашніх тварин

Як повідомили на підприємстві, місця незаконного поховання тварин, що налічують сотні могил, були виявлені на Північній Салтівці - біля джерела «Манжосів Яр» (поряд зі спортивними і дитячими майданчиками та школою №164), на Павловому Полі - в Лісопарку, навпроти будинку №32 на вул. Дерев'янка, а також у сквері на бул. Жасминовому в Слобідському районі.

На підприємстві наголосили, що поховання домашніх тварин на території населених пунктів у не відведених для цього місцях є грубим порушенням ветеринарно-санітарних норм, Правил утримання тварин у місті Харкові та Правил благоустрою міста Харкова. Згідно з цими правилами, власник померлої тварини повинен передати її на підприємство, яке може здійснювати утилізацію, кремацію чи поховання. Також власникам забороняється викидати трупи собак і кішок у контейнери для збору сміття та ховати їх у не відведених для цього місцях.

«Продукти розпаду тіла тварини забруднюють та отруюють навколишнє середовище. У ґрунт та ґрунтові води потрапляють небезпечні віруси та бактерії, від яких могла померти тварина. Іноді поховані останки виривають з могил і розтягують територією парків і скверів безпритульні собаки або дикі тварини, які живуть у лісопаркових зонах», - зазначили на підприємстві.

КП «Центр поводження з тваринами» приймає померлих домашніх вихованців на кремацію з подальшим похованням праху в колумбарії для тварин за адресою: пр. Гагаріна, 358. Щоб здати тіло тварини, необхідно звернутися за тел.: (050) 786-79-55 або 0-800-50-43-13 (безкоштовно).

Джерело: https://t.me/vekha/64806

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