кремль розпочав спецоперацію з утримання Орбана при владі

кремль розпочав пряму спецоперацію з утримання Віктора Орбана при владі на виборах 2026 року через групу політтехнологів Сергія Кирієнка та агентів ГРУ

Поки російські спецслужби під дипломатичним прикриттям розгортають мережі маніпуляцій у Будапешті, лідер опозиції Петер Мадьяр публічно викрив присутність офіцерів розвідки та вимагає скликання комітету з нацбезпеки.

В рф офіційно змінили структуру управління зовнішнім впливом, перетворивши Угорщину на головний полігон для збереження свого останнього стратегічного плацдарму в ЄС та НАТО.

Вибори у квітні 2026 року в Угорщині вже зараз перетворилися на лінію фронту, де ГРУ та російськи політичні технологи намагаються втримати Віктора Орбана при владі будь-якою ціною.

Те, що ми бачимо зараз, - це фактична окупація угорського політичного простору російськими спецслужбами під виглядом «консультацій».

Головним архітектором цієї операції є Сергій Кирієнко, перший заступник керівника адміністрації путіна, який після фіаско в Молдові вирішив реабілітуватися перед шефом саме в Будапешті. Наприкінці 2025 року путін створив спеціальне Управління стратегічного партнерства, яке очолив Вадим Тітов - людина Кирієнка з «Росатома». Це не випадковий збіг, адже саме через «Росатом» та проєкт АЕС «Пакш-2» росія роками прокачувала корупційні мільярди для підгодівлі режиму Орбана. Тепер це управління офіційно займається «супроводом» виборчої кампанії партії «Фідес». За даними розвідки та розслідувачів з V Square, до Будапешта вже прибула група фахівців із ГРУ, які діють під дипломатичним прикриттям у російському посольстві. Це три ключові фігури, чиї імена вже відомі західним спецслужбам, і їхнє завдання - не агітація, а прямі маніпуляції, створення мереж підкупу та робота з «фермами тролів» для дискредитації опозиції.

ГРУ координує роботу ботоферм та мереж підкупу виборців. Вони намагаються масштабувати молдовський сценарій, де через мережі «Шора» вкидалися мільйони доларів, але в Угорщині ставки значно вищі. Петер Мадьяр, лідер опозиційної партії «Тиса», який за лічені місяці став головним нічним кошмаром Орбана, прямо звинуватив владу в допуску російських шпигунів до внутрішніх процесів країни. Мадьяр, як колишній інсайдер системи, знає всі слабкі місця ФІДЕС, і його стрімкий зліт у рейтингах до рівня 47% (у партії Орбана 32-39%) свідчить про те, що угорське суспільство нарешті виробило імунітет до пропаганди про «миротворця» Орбана.

кремль панікує, бо Угорщина для них - це не просто союзник, це юридична «дірка» в санкційному режимі та інструмент блокування військової допомоги Україні. Якщо Кірієнко не зможе «намалювати» Орбану перемогу, росія втратить останнє право вето в Брюсселі. Тітов та його команда зараз активно працюють над дискредитацією Мадьяра, використовуючи ті самі методи, що й проти Маї Санду: фейкові відео, звинувачення в роботі на «іноземні розвідки» та залякування війною. Проте цифри говорять про інше - економічна модель Орбана, побудована на дешевих російських енергоносіях та відкатах, тріщить по швах. Інфляція в Угорщині залишається однією з найвищих у регіоні, а заморожені мільярди євро від ЄС через проблеми з верховенством права роблять режим фінансово імпотентним.

Ми спостерігаємо агонію системи, яка трималася виключно на страху та російських грошах. Навіть якщо Кірієнко задіє всі ресурси ГРУ, він зіткнеться з тим же результатом, що й у Кишиневі - народне невдоволення в поєднанні з консолідованим тиском Заходу просто знесе цю конструкцію. Падіння Орбана у 2026 році стане фінальним цвяхом у труну російського впливу в Центральній Європі. Після цього Роберт Фіцо в Словаччині залишиться в повній самоті й буде змушений радикально змінити риторику, щоб не стати наступним вигнанцем.

Для України це означає розблокування всіх євроінтеграційних процесів та кінець епохи шантажу на кордоні. російська «личинка» в Європі скоро буде розчавлена, і цей процес уже не зупинити жодними десантами з москви.

Угорщина повертається в європейську сім'ю, а путін втрачає свій останній форпост, що пришвидшить нашу перемогу на всіх фронтах.

(с) Ігор Савчук

Джерело: https://www.facebook.com/antivsepropalshik.vybrane

Новости портала «Весь Харьков»