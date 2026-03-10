Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:23
Просмотров: 64

Знову російська брехня про «мародерство та насильство» ЗСУ

Знову російська брехня про «мародерство та насильство» ЗСУ

ru-пропаганда поширює відео з окупованої Волновахи, де місцева мешканка на фоні руїн та гуманітарної допомоги з маркуванням «Z» розповідає про «мародерство та насильство» з боку українських військових.

Цей репортаж є частиною (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17338) масштабної дезінформаційної кампанії рф про вигадані «звірства ЗСУ».

✅ Не надаючи жодних доказів, російська пропаганда використовує емоційні відео з цивільними, які перебувають у повній залежності від агресора на ТОТ.

❗️Мета вкиду — створити штучний контраст між зрежисованою «допомогою» від окупантів та вигаданими «злочинами» ЗСУ. Так ворог намагається відбілити свої воєнні злочини та маніпулювати емоціями суспільства, видаючи наслідки власної агресії за дії України.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17399

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримали рецидивісти-агенти рф, які вчиняли підпали на Вінниччині
Сегодня 11:05    52
На Вінниччині чоловік вирішив «монетизувати» свої знання місцевості
Сегодня 10:53    61
Український фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув дві нагороди в США
Сегодня 10:33    58
СБУ та Нацполіція викрили ще 8 ділків, які намагалися влаштувати нелегальну торгівлю зброєю в Україні
Сегодня 10:12    68
кремль розпочав спецоперацію з утримання Орбана при владі
Сегодня 10:01    67
БЕБ - підозра 5 шахраям-фальсифікаторам пального
Сегодня 09:50    73
Брехня: «Німеччина хоче пом’якшити покарання для українських біженців за нацистські символи»
Сегодня 09:40    82
Корупція на АТ «Укрзалізниця»: справу щодо закупівлі трансформаторів направлено до суду
Сегодня 09:29    73
Добавим немножко весеннего умиротворения от ЗСУ
Сегодня 09:11    88
Маніпуляція навколо проєкту нового трудового кодексу щодо декретів
Сегодня 09:02    88
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 