Знову російська брехня про «мародерство та насильство» ЗСУ

ru-пропаганда поширює відео з окупованої Волновахи, де місцева мешканка на фоні руїн та гуманітарної допомоги з маркуванням «Z» розповідає про «мародерство та насильство» з боку українських військових.

Цей репортаж є частиною (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17338) масштабної дезінформаційної кампанії рф про вигадані «звірства ЗСУ».

✅ Не надаючи жодних доказів, російська пропаганда використовує емоційні відео з цивільними, які перебувають у повній залежності від агресора на ТОТ.

❗️Мета вкиду — створити штучний контраст між зрежисованою «допомогою» від окупантів та вигаданими «злочинами» ЗСУ. Так ворог намагається відбілити свої воєнні злочини та маніпулювати емоціями суспільства, видаючи наслідки власної агресії за дії України.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17399

