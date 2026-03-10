На Вінниччині чоловік вирішив «монетизувати» свої знання місцевості

Оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон.

Організатором схеми виявився 51-річний житель Михайлівки Могилів-Подільського району. Працюючи охоронцем у повсякденному житті, чоловік вирішив «монетизувати» знання місцевості та прокладати для «клієнтів» маршрут через держрубіж у рідному селі. Охочих дістатись берега сусідньої держави знаходив через так зване «сарафанне радіо». За попередньою домовленістю «клієнт» прибув потягом до Вапнярки. Там його зустрів організатор і повіз у напрямку прикордоння, дорогою проводячи детальний інструктаж щодо подальшого перетинання кордону. За його планом, «клієнт» мав подолати державний рубіж вплав через крижаний Дністер, ризикуючи здоров’ям і життям. Організатор пояснював маршрут, місце входу у воду та навіть попередньо радив придбати гідрокостюм, аби підвищити шанси дістатися протилежного берега. Ціна «послуг» становила 6000 доларів США. Втім реалізувати свій план «ділку» не вдалося – правоохоронці затримали його під час перевезення пасажира.

У ході санкціонованих обшуків вилучено мобільний телефон та автомобіль. Зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Заходи проводились у взаємодії з представниками Нацполіції, СБУ у Вінницькій області та за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Джерело: dpsu.gov.ua

