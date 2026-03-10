БЕБ - підозра 5 шахраям-фальсифікаторам пального

Детективи ТУ БЕБ у Київській області повідомили про підозру п’яти учасникам організованої злочинної групи, які налагодили діяльність нелегальної нафтобази та продаж фальсифікованого пального.

Слідством встановлено, що фігуранти зберігали незаконно виготовлене пальне на нафтобазі у Білоцерківському районі Київської області та продавали його через мережу підконтрольних АЗС без сертифікатів якості та без відображення реалізації підакцизних товарів у звітності.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 57 тис. літрів бензину, майже 85 тис. літрів дизельного пального, 4,5 тис. літрів скрапленого газу, обладнання для зберігання та транспортування пального, а також документи, мобільні телефони та понад 18 млн грн у гривневому еквіваленті.

Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів становить понад 8 млн грн.

Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань у Київській області ДСР Нацполіції. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.

