СБУ та Нацполіція викрили ще 8 ділків, які намагалися влаштувати нелегальну торгівлю зброєю в Україні

Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам налагодити незаконний продаж «трофейної» зброї та боєприпасів в Україні.

За результатами комплексних заходів затримано вісьмох ділків, які торгували засобами ураження, що нелегально вивозили із прифронтових районів та зон ведення бойових дій.

Серед вилученого у зловмисників – російські автомати Калашникова, реактивні піхотні вогнемети «Джміль», автомати безшумної стрільби АС «Вал», протитанкові гранатомети та майже 20 тисяч набоїв різного калібру.

● Так, на Київщині затримано власника СТО та двох його спільників, які намагалися підпільно продати зброю, переправлену з фронтових районів сходу України.

Встановлено, що ділки зберігали озброєння у схронах, облаштованих у гаражі та гостьовому будинку на територіях приватних домоволодінь.

Правоохоронці затримали фігурантів «на гарячому» під час продажу бойового арсеналу, зокрема реактивних протитанкових гранат, підствольного гранатомета, автоматів серії АК та боєприпасів.

Під час обшуку тайників за місцями проживання затриманих додатково вилучено протитанкову керовану ракету, 192-мм гранатометні постріли у ящиках, реактивний вогнемет, 9 одиниць стрілецької зброї та понад 11,5 тисячі набоїв різного калібру.

● На Донеччині викрито двох мобілізованих, які вивозили «трофейне» озброєння з передової для продажу.

Обох фігурантів затримано в Краматорському районі під час спроби збуту протитанкового гранатомета РПГ-22 та п’яти російських АК-47.

● На Дніпропетровщині викрито двох рецидивістів. Ними виявилися працівник місцевої металобази та його знайомий, які раніше вже відбували покарання за незаконний продаж зброї.

За матеріалами справи, фігуранти організували підпільну майстерню у гаражі на території приватного будинку, де відновлювали бойові властивості стрілецької зброї для збуту.

● У Хмельницькій області затримано мешканця столиці, якого викрили на збуті зброї. Також він підготував до продажу понад 1,6 кг пластиду, 11 бойових гранат, понад 2 тисячі набоїв, гранатометний постріл та димові шашки.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя, Хмельницької обласної прокуратури, Центральної окружної прокуратури м. Дніпра, а також Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17020

Новости портала «Весь Харьков»