Український фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув дві нагороди в США

Перша від Гільдії сценаристів Америки (WGA) — за найкращий сценарій документального фільму. Стрічка обійшла фільми Becoming Led Zeppelin та White with Fear.

Також режисер Мстислав Чернов разом з оператором Алексом Бабенком отримали премію Американського товариства кінооператорів (ASC) за найкращу операторську роботу.

▪️Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» розповідає про український підрозділ, який має пройти до укріпленого лісу, щоб звільнити село Андріївка від російських військ. Зйомки стрічки почалися у вересні 2023 року і тривали майже півтора року.

