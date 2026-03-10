Держава
Сегодня 10:33
Просмотров: 58

Український фільм «2000 метрів до Андріївки» здобув дві нагороди в США

Перша від Гільдії сценаристів Америки (WGA) — за найкращий сценарій документального фільму. Стрічка обійшла фільми Becoming Led Zeppelin та White with Fear.

Також режисер Мстислав Чернов разом з оператором Алексом Бабенком отримали премію Американського товариства кінооператорів (ASC) за найкращу операторську роботу.

▪️Документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» розповідає про український підрозділ, який має пройти до укріпленого лісу, щоб звільнити село Андріївка від російських військ. Зйомки стрічки почалися у вересні 2023 року і тривали майже півтора року.

Фото: Артхаус Трафік

Джерело: https://t.me/babel/81350

Новости портала «Весь Харьков»

