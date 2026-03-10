Брехня: «Німеччина хоче пом’якшити покарання для українських біженців за нацистські символи»

Про це пишуть проросійські Telegram-канали з посиланням на ролик від нібито Bild.

У відео згадується, що це нібито ініціатива євродепутата Штефана Бергера від ХДС.

✅ Насправді: видання Bild не публікувало такого відео ані на своєму сайті, ані в офіційних акаунтах у соцмережах. Інші авторитетні медіа також не повідомляли про подібні ініціативи німецьких політиків, зазначили (https://voxukraine.org/fejk-nimechchyna-planuye-poslabyty-pokarannya-dlya-ukrayinskyh-bizhentsiv-za-demonstratsiyu-natsystskyh-symvoliv-bild) у VoxCheck.

У соцмережах Бергера немає жодних заяв про зміну покарання для українських біженців чи будь-які пропозиції щодо використання нацистської символіки.

Ймовірно, відео з логотипом Bild було змонтоване пропагандистами, щоб створити враження легітимності та поширити черговий антиукраїнський наратив.

Джерело: https://t.me/spravdi/53616

