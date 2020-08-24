Крым без воды: оккупанты анонсировали жесткие ограничения водоснабжения

Вездесущие дончане, поселившиеся в Крыму еще до «хероического» захвата полуострова россиянами, рассказывают своим друзьям о прелестях построенного «русского мира». Все бы ничего, да проблема с водой затмевает собой даже очередные антирекорды Крыма по заболеваемости на COVID-19, пишет Телеграм-канал «Вольнодумец».

Так вот, по словам бывших дончан, Крым сегодня трясет не от COVID-19, и не от возможного захвата бандеровцами и нациками. Крым просто усыхает. Нет воды. А без воды, как известно «и не туды, и не сюды». Вот с камнями с неба можно, а без воды нельзя.

По словам местных жителей, с 20.08.2020 в Крыму, в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, в частности, начали публиковать графики подачи воды! При этом, слухи о подаче воды по графику начали ходить еще дней 10 назад. Но некоторые рьяные защитники «русского мира» с комсомольским прошлым, стали в СМИ и соцсетях гневно опровергать клевету на советско- путинский строй. Начали кричать, что это провокации и подобные слухи распространяют те, кто продался бандеровцам.

Но их пыл 20-21.08 быстро остудили местные власти, защитили, так сказать, бандеровцев, и официально сообщили через компанию «Вода Крыма» и местные органы, что будут ограничения на подачу воды. Более того, опубликовали этапы сокращения подачи воды и графики подачи воды. (фото 1) Ограничения будут вводиться в три этапа.

1 этап. В ночь с 23 на 24 августа (специально ко Дню Независимости Украины!) суточный отбор воды снизится до 140 тыс кубометров в сутки и будет прекращено горячее водоснабжение.

2 этап. С 31 августа по 7 сентября отбор воды снизится до 120 тыс кубометров в сутки и будет введена подача води по графику.

3 этап: начнется с 7 сентября и предусматривает снижение водопотребления до 100 тыс кубов воды в сутки и будет осуществляться по часам: утром и вечером.

Но на самом деле, местная власть немножко обманывает, так как в опубликованном графике указано, что с 7 сентября вода будут подаваться только вечером, в основном с 17-18 часов и до 21-00 (см график, фото 2).

У населения началась паника. Тут уже не до курортников. Жители задаются вопросом, как при таком графике подачи воды, можно находиться дома с маленьким ребенком? Как быть многодетным семьям, как вообще с соблюдением санитарных норм?

А где же обещанные Россией новые водоводы, колодцы, водохранилища, в том числе обеспечение водой из Бахчисарайского водохранилища? По словам крымчан, «Симферопольское водохранилище превратилось просто в лужу. Оно совсем пустое. А где опреснители, о которых так много говорили российские власти? Куда ушли деньги, выделенные на систему мер по обеспечению полуострова водой? Как всегда, разворовали? Списать на укропов не получится».

Но власти Крым убеждают население, что «Все, что они сделали, это как раз и позволило обеспечить население водой до этого времени». А главная причина отсутствия воды, по словам крымских властей, это — засуха. Но не поясняют, какая засуха. «Засуха» началась в головах российского руководства и остальной части населения, кричавшего «крымнаш», еще в марте 2014 года. Докричались? Сейчас в Крыму кричат другое:

— «Может надо было закрыть курортный сезон? Тогда бы у жителей была вода?».

— «Может надо закрыть все автомойки, бани, сауны и другие заведения, потребляющие много воды?».

— «Опять олигархи и власть имущие наживутся на поставках воды в бутылях».

— «Одна надежда, что пойдут дожди!».

— «Ну а где же тот самолет за 50 млн долларов, который должен был «то сгущать, то разгонять тучи», чтобы шел дождь?».

Так вы кричали в 2014 году: «Да хоть камни с неба!» Это еще впереди.

Источник: sprotyv.info

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