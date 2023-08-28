В Крыму мелеет еще одно водохранилище

В оккупированномм Крыму вслед за сильным обмелением Тайганского водохранилища стал спадать уровень и близлежащего Белогорского водохранилища.

Как сообщили «Крым.Реалии» местные жители, вода уходит ежедневно из-за установившейся в августе жары и усиленного сброса воды в русло реки Биюк-Карасу для пополнения вод Северо-Крымского канала. Он остался без подпитки после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/22605

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