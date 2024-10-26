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Чому важливо говорити про деокупацію Криму на міжнародних майданчиках

Чому важливо говорити про деокупацію Криму на міжнародних майданчиках

Центр стратегічних комунікацій пояснює

24 жовтня у Ризі завершився Третій Парламентський саміт Кримської платформи.

▶️ Кримська платформа – ініційований Україною міжнародний консультаційно-координаційний формат, головна мета якого – деокупація півострова та повернення його Україні мирним шляхом.

▶️ Завоювання Криму у XVIII столітті, депортація киримли у 1944 році та анексія півострова у 2014 році є наслідками імперського експансіонізму росії.

▶️ Недостатньо жорстка реакція світу на анексію Криму заохотила росію до окупації Донбасу, а потім – до розв'язування повномасштабної війни проти України.

▶️ За роки окупації росія перетворила півострів на плацдарм для здійснення військової агресії проти України.

▶️ Мілітаризація Криму супроводжується насильницькою зміною його етнічного складу, масовими порушеннями прав людини та руйнуванням історичної спадщини.

▶️ Україна ніколи не відмовиться від Криму та будь-якого іншого тимчасово окупованого росією регіону.

▶️ Військова, політична і економічна підтримка України, а також її прагнення до відновлення територіальної цілісності – це найкраща інвестиція у міжнародну безпеку.

Джерело: https://t.me/spravdi/42418

Новости портала «Весь Харьков»

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