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Крым точно есть в повестке

Крым точно есть в повестке

Республіканець Ланза, який заявив, що Україні слід зупинити війну без надії на повернення територій, не говорив це від імені команди Трампа, - Reuters з посиланням на перехідну адміністрацію обраного президента.

Крым.

Я уже не знаю какими словами писать. Брать в руки всякую гадость, таскать её по интернетам и делать себе нервы – это национальный спорт.

Попробуем так.

1.Период на излёте старой администрации и захода новой – максимально понятен с точки зрения мотивации простых людей.

Персонажи из среды трампистов и республиканцев борются за лучшее будущее для себя – должности, проекты, плацдармы для роста и т.д.

Персонажи из среды демократов готовят пути отступления и новый старт.

Поэтому эфир сейчас будет забит откровенным спамом, принимать который близко к сердцу не стоит вот вообще. Только заявления официальных лиц с поправкой на ветер. Вспомните, сколько всего наговорил товарищ Блинкен.

Не всё, что генерируют претенденты от республиканцев на должности – это хитрый план. Львиная доля – это отсебятина, в надежде, что она попадёт в струю и будет востребована.

Демократы напихивают в СМИ контент, чтобы уже сейчас перекладывать негатив на новоизбранную власть. Им крайне невыгодно, чтобы Трамп сходу показал какие-то впечатляющие результаты где-либо. Это ж очевидно.

Поэтому не надо дёргаться. Надо держать линию. Уже много раз писал. Украину всеми силами будут понуждать удовольствоваться малым, чтобы все компромиссы – за наш счёт. Главные аргументы – на фронте. Помогать фронту и не мандражировать. Это точно лучше, чем тактика «бежить-орёть». Нервы ещё понадобятся.

2. Собственно, по Крыму. Факт быстрой отстройки от заявлений какого-то шлёпера очень показателен. Ибо любой вменяемый политик, особенно – глобального уровня, осознаёт: Крым – это ключ к безопасности в черноморском регионе и в значительной мере – на Балканах. Крым точно есть в повестке. Конструкция «Трамп сдаёт Крым России» будет выглядеть несолидно.

Уверен, насельникам Белого дома глубоко не так важно: останется ли в Крыму хоть один украинец или крымский татарин. Важно, чтобы Крым не был источником угрозы интересам и плохим примером для разных злодеев. Без выдворения РФ из Крыма вернуть гармонию невозможно. Гарантировать продовольственную безопасность – невозможно (обстрелы Одессы на фоне министерской встречи Россия – Африка некстати для РФ это подчёркивают).

Охотно верю, что тему возвращения Крыма США не будут педалировать, но этот вопрос подвесят. Очень удивлюсь, если будут официальные предложения поставить по Крыму точку. Это – противоестественно. Какую-то запятую – вполне. Тем более, что Кремль с дуру уравнял Крым и новые оккупированные территории.

Так что надо поблагодарить этого дядьку за длинный язык без костей. Он дал хороший пас, чтобы поднять волну и напомнить – чей на самом деле Крым.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/719

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