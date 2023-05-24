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Крупнейшая в мире АЭС может оказаться закрытой из-за бумаг, оставленных на крыше автомобиля

Крупнейшая в мире АЭС может оказаться закрытой из-за бумаг, оставленных на крыше автомобиля

Через неделю после того, как японские регулирующие органы отложили перезапуск крупнейшей в мире атомной электростанции из-за нарушений техники безопасности, нерадивый сотрудник, работавший дома, усугубил проблемы компании.

Компания Tokyo Electric Power, которая управляет атомной электростанцией Касивадзаки-Карива в японской префектуре Ниигата, сообщила, что один из сотрудников положил стопку документов на крышу автомобиля, после чего уехал и потерял их.

Этот казус стал последним в череде ошибок, допущенных компанией, и, вероятно, еще больше подорвет доверие регулятора к Tepco. Упущения в технике безопасности и строгий процесс регулирования не позволили Японии возобновить работу большинства ядерных реакторов, остановленных после катастрофы на АЭС Фукусима в 2011 году.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: японія

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