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Прем’єр Японії Фуміо Кішіда закликав республіканців у Конгресі подолати "невпевненість у власній глобальній ролі"

Прем’єр Японії Фуміо Кішіда закликав республіканців у Конгресі подолати невпевненість у власній глобальній ролі

"Це прозвучить цинічно, але, напавши на Україну, Путін подарував світу шанс. Шанс об'єднатися проти спільного ворога, як це було 1939-45. Об'єднані нації знесли голову гідрі націонал-соціалізму. А допомога США зламала хребет Гітлеру - хто б щось не говорив, але успіх у війні залежить від постачання. Сьогодні ж США на повному ходу "вирвали ручник", зупинивши допомогу демократичній Україні, яка з останніх сил бореться за свободу і незалежність.Смолоскип Свободи згас, цінності демократії більше не є важливими для вільного світу".

Сильно сказано!

Тільки за останній тиждень: Трюдо, Борис Джонсон, Кемерон, Кішіда... А Трамп зі своєю МАГА плює на весь світ.

Це емоції. А на виході (за даними американських ЗМІ) промова Кішіди таки пройняла частину респів. Які можливо згадають, що про їх партію пам`ятатимуть завдяки Рейгану та Маккейну, а не скаженому Трампу.

Джерело: https://t.me/c/1496296645/18742

Новости портала «Весь Харьков»

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