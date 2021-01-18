Крушение сухогруза Arvin: найдены тела трех погибших моряков

В результате крушения сухогруза «Arvin» у берегов Турции, погибли три моряка, длиться процедура идентификации погибших, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"По сообщению турецких властей, по состоянию на 10:00 18 января 6 членов экипажа спасены (5 граждан Украины и 1 гражданин РФ), найдены тела трех погибших моряков (длится процедура их идентификации)", – говорится в сообщении.

В МИД также отметили, что состояние здоровья спасенных моряков удовлетворительное. Ожидается, что из больницы их выпишут уже сегодня.

Поисково-спасательная операция в отношении других членов экипажа продолжается.

Агентство Телевидения Новости