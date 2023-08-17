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Куп’янський район: рятувальники ліквідували наслідки обстрілу гаражного кооперативу

Куп’янський район: рятувальники ліквідували наслідки обстрілу гаражного кооперативу

Вранці 16 серпня внаслідок артобстрілу з боку окупантів виникла пожежа у гаражному кооперативі в с. Новоосинове Куп’янської громади.

Горів один з гаражних боксів на площі 50 кв.м, повідомляє ДСНС в Харківській області.

О 07:33 до місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 2-х оперативних відділень.

Загалом 7 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці оперативно ліквідували пожежу о 08:09.

Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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