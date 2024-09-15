Ілон Маск назвав уряд Австралії «фашистами» через законопроєкт про запобігання поширенню неправдивої інформації

Напередодні уряд Австралії заявив, що штрафуватиме інтернет-платформи на суму до 5% їхнього світового доходу за неспроможність запобігти поширенню хибної інформації.

Власник платформи X Ілон Маск назвав уряд Австралії «фашистами» через запропонований закон про штрафування компаній соціальних мереж за те, що вони не запобігають поширенню дезінформації в інтернеті. Про це пише Reuters.

Так Маск прокоментував один з дописів в Х про заходи уряду Австралії.

Речник міністра зв'язку Мішель Роуленд повідомив електронною поштою, що компанії, які працюють в Австралії, повинні дотримуватися австралійських законів.

Коментар Маска щодо боротьби з дезінформацією також викликав критику з боку інших урядовців.

«Коли це в його комерційних інтересах, він є поборником свободи слова, а коли йому це не подобається, (...) він збирається все це закрити», — сказав федеральний міністр Білл Шортен в ранковому шоу на Channel Nine.

Помічник скарбника Стівен Джонс у коментарі телеканалу ABC також висловив думку, що соціальні медіаплатформи не повинні публікувати шахрайський контент, фейкові матеріали та прямі трансляції насильства нібито в ім’я свободи слова.

Джерело: ms.detector.media

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