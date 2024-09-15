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Ілон Маск назвав уряд Австралії «фашистами» через законопроєкт про запобігання поширенню неправдивої інформації

Ілон Маск назвав уряд Австралії «фашистами» через законопроєкт про запобігання поширенню неправдивої інформації

Напередодні уряд Австралії заявив, що штрафуватиме інтернет-платформи на суму до 5% їхнього світового доходу за неспроможність запобігти поширенню хибної інформації.

Власник платформи X Ілон Маск назвав уряд Австралії «фашистами» через запропонований закон про штрафування компаній соціальних мереж за те, що вони не запобігають поширенню дезінформації в інтернеті. Про це пише Reuters.

Так Маск прокоментував один з дописів в Х про заходи уряду Австралії.

Речник міністра зв'язку Мішель Роуленд повідомив електронною поштою, що компанії, які працюють в Австралії, повинні дотримуватися австралійських законів.

Коментар Маска щодо боротьби з дезінформацією також викликав критику з боку інших урядовців.

«Коли це в його комерційних інтересах, він є поборником свободи слова, а коли йому це не подобається, (...) він збирається все це закрити», — сказав федеральний міністр Білл Шортен в ранковому шоу на Channel Nine.

Помічник скарбника Стівен Джонс у коментарі телеканалу ABC також висловив думку, що соціальні медіаплатформи не повинні публікувати шахрайський контент, фейкові матеріали та прямі трансляції насильства нібито в ім’я свободи слова.

Джерело: ms.detector.media

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