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Ілон Маск обіцяє виплачувати по $1 млн щодня випадковому виборцю, який підписав його петицію

Ілон Маск обіцяє виплачувати по $1 млн щодня випадковому виборцю, який підписав його петицію

(https://www.wsj.com/politics/elections/elon-musk-offers-1-million-daily-prize-for-signing-his-petition-a9d29ffc?mod=hp_lead_pos4)

Зокрема, під час виступу у Гаррісбурзі, штат Пенсільванія, американський бізнесмен закликав людей підтримати петицію America PAC щодо свободи слова та права на володіння зброєю.

Спершу організація Маска планувала платити по $100 для виборців з Пенсільванії та $47 для виборців з «хитких» штатів.

...Відстають від нас на років 20.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/49268

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