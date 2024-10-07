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Маск з’явився на виступі Трампа та заявив, що той має перемогти на виборах президента, «щоб зберегти демократію в США»

Маск з’явився на виступі Трампа та заявив, що той має перемогти на виборах президента, «щоб зберегти демократію в США»

Основне з виступу мільярдера на передвиборчому мітингу кандидата-республіканця у Батлері (Пенсильванія):

● Вибори 2024 року стануть «найважливішими у нашому житті».

● Демократи хочуть «відібрати свободу слова» та «право на носіння зброї».

● Трамп має перемогти, щоб «зберегти Конституцію та захистити Америку».

● Результат цих виборів може визначитися різницею в 1000 чи 500 голосів.

До речі, мітинг проходив у місті Батлері, де на Трампа було скоєно замах. Цього разу на даху будівлі, з якої у червні стріляли у кандидата у президенти, сиділи снайпери з охорони республіканця.

«Ми висадимося на Марс до кінця мого президентського терміну. У нас буде світова першість у дослідженні космосу. У нас буде військова перевага. Дякую тобі, Ілон!»

Джерело: https://t.me/u_now/142281

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