Маск з’явився на виступі Трампа та заявив, що той має перемогти на виборах президента, «щоб зберегти демократію в США»
Основне з виступу мільярдера на передвиборчому мітингу кандидата-республіканця у Батлері (Пенсильванія):
● Вибори 2024 року стануть «найважливішими у нашому житті».
● Демократи хочуть «відібрати свободу слова» та «право на носіння зброї».
● Трамп має перемогти, щоб «зберегти Конституцію та захистити Америку».
● Результат цих виборів може визначитися різницею в 1000 чи 500 голосів.
До речі, мітинг проходив у місті Батлері, де на Трампа було скоєно замах. Цього разу на даху будівлі, з якої у червні стріляли у кандидата у президенти, сиділи снайпери з охорони республіканця.
«Ми висадимося на Марс до кінця мого президентського терміну. У нас буде світова першість у дослідженні космосу. У нас буде військова перевага. Дякую тобі, Ілон!»
Джерело: https://t.me/u_now/142281