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Мережею шириться фейкове відео, на якому українські військові під час навчань начебто втопили бронетранспортер

Мережею шириться фейкове відео, на якому українські військові під час навчань начебто втопили бронетранспортер

Це – ворожий фейк

Брехня: українські військові та солдати НАТО втопили бронетранспортер Piranha 3C під час навчань. Таку інформацію почали поширювати у TikTok-акаунті пвк «вагнер», після чого його рознесли мережею.

Правда: подія, зафіксована на відео, відбулася 3 червня 2023-го під час проведення міжнародних навчань НАТО Saber Guardian.

За інформацією пресслужби Міністерства оборони Румунії, бронемашина затонила під час спроби перетину рукава Дунаю – річки Борча внаслідок проникнення води всередину.

- Після екстреного застосування стандартних процедур порятунку та евакуації персоналу всіх членів екіпажу благополучно доставлено на берег. Бронетранспортер затонув на відстані близько 15 м від берега, на глибині близько 8 м, – йдеться у повідомленні.

Важливо: українські військові не проходять навчання на цьому типі техніки, оскільки не мають у своєму розпорядженні бронетранспортерів Piranha.

Джерело: https://t.me/spravdi/30295

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