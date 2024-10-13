Meta видалила мережу проросійських фейкових акаунтів у Молдові
Мережа налічувала сім акаунтів, 23 сторінки й одну групу у Facebook та 20 акаунтів у Instagram, які публікували критику президентки Маї Санду, проєвропейських політиків і тісних зв'язків між Молдовою та Румунією, а також коментарі на підтримку проросійських молдовських партій.
Про це пише Reuters з посиланням на повідомлення Meta.
До мережі входили сторінки «Треш Кич», «Молдавский крот», «Инсайдер Молдова», «Гагаузия в эфире».
Їх контент стосувався новин та геополітичних подій, що стосуються Молдови. Також багато повідомлень були нібито передруками із реального сайту новин point.md, але з явним проросійським та антиєвропейським ухилом.
Джерело: https://t.me/spravdi/42063