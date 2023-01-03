Мобілізація в Україні: яка відповідальність за неявку до військкомату у 2023 році

У 2023 році загальна мобілізація, розпочата 24 лютого 2022 року, продовжуватиметься.

Тому чоловіків, які по віку підпадають під призов та не мають підстав для відстрочки, можуть мобілізувати. Яка відповідальність передбачена за неявку у військкомат (ТЦК та СП) за повісткою у 2023 році – пише «Я і Закон».

▶️ Які бувають види повісток

● Повістка для уточнення облікових даних – прийти та стати на облік, оновити інформацію про призовника.

● Повістка на проходження військово-лікарської комісії – пройти медичну комісію.

● Повістка на призов до армії – у такій повістці вказано термін, у який потрібно з’явитися до призовної дільниці.

● Мобілізаційне розпорядження – відправка до війська.

▶️ Які дані повинна містити повістка до військкомату:

● ПІБ, рік народження та адреса призовника;

● місце роботи;

● вид повістки (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше — військкомат), призов на військову службу);

● дата, час та адреса — коли й куди необхідно з’явитися;

● назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.

▶️ Відповідальність за неявку до військкомату у 2023 році

Адміністративна відповідальність (ст. 210 КУпАП):

● порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів громадян, тобто від 510 до 850 грн. Цей вид відповідальності може бути застосований до особи, якщо вона вперше протягом року отримала повістку та вперше не з’явилися у військкомат;

● повторне протягом року вчинення такого порушення, за яке особа вже була піддана адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період, тягнуть за собою накладенняштрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1700 грн. Цей вид відповідальності може бути застосований до особи, якщо вона вдруге протягом року не з’явилися за повісткою до військкомату.

Варто пам’ятати, що в період дії воєнного стану в Україні цей адміністративний штраф можна застосовувати у збільшеному розмірі – від 850 грн до 1700 грн – вже відразу, і за першої неявки.

▶️ Кримінальна відповідальність (ст. 336 КК України):

● за неявку до військкомату з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом із числа резервістів в особливий період карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Цей вид кримінальної відповідальності застосовується найчастіше за три неявки за повісткою.

Зазначимо, що розгляд таких справ відбувається в судовому порядку.

Джерело: yaizakon.com.ua

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