Модница рискнула проехать в харьковском метро без юбки: ФОТО-ФАКТ

Жители современных мегаполисов знают, что метро - это особый мир. Спускаясь в подземку, можно не только погрузиться в размышления или свой смартфон, но и «насладиться» внешним видом людей с экстравагантным чувством стиля. Об этом пишет портал hyser

Так, на днях в социальной сети появилось фото очень необычной «модницы», которая для поездки в харьковском метро выбрала наряд по фигуре, но явно не по сезону. Красотка решила покорить публику метрополитена стройными ногами и не придумала ничего оригинальнее, чем надеть колготки и проигнорировать юбку или брюки.

Зрелище, безусловно, эффектное... Особенно на фоне других пассажиров одетых в соответствии с октябрьской погодой.

Впрочем, в комментариях к кадру пользователи предположили, что fasion-дива – это переодетый представитель сильной половины человечества либо с психическими отклонениями, либо просто фрик.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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