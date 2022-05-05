Москва лелеет "денацификаторов" Израиля

Свою вызывающую антисемитскую риторику руководство российского МИДа решило сразу же закрепить конкретными антиизраильскими мерами. В знак "благодарности" Израилю за нейтралитет в вопросе российского вторжения в Украину Москва демонстративно принимает у себя делегацию представителей высшего руководства террористической организации ХАМАС. Имеет место классическая модель поведения россиян на международной арене, базирующаяся на запугивании и трактовке курса на диалог и поиски компромисса как слабости оппонента. Россия всегда платит за нормальное отношение к ней подлостью и ударами в спину.

От злейшего врага Израиля – ХАМАС– в Москву "для важных переговоров" прибыли заместитель главы политбюро, ключевой идеолог ХАМАС Муса Абу Марзук, экс-глава МВД палестинского правительства Фатхи Хамад, известный своими призывами убивать евреев повсеместно, и Хусам Бадран – хамасовец с Западного Берега реки Иордан, причастный к организации терактов и "второй интифады". Вся тройка отъявленных международных террористов из списков Госдепартамента США является близкими друзьями зама Лаврова и спецпреда Путина по Ближнему Востоку Михаила Богданова.

В Москве хамасовцев встречают радушно, ведь в условиях международной изоляции скоро и эмиссары ИГИЛ будут желанными гостями страны-террориста. Домой Марзук и Ко уедут явно не с пустыми руками, а с ценными антиизраильскими инструкциями и, конечно, новыми партиями оружия. РФ решила всемерно усилить позиции ХАМАС в вооруженном давлении на Израиль, как с территории Сектора Газа, так и в Восточном Иерусалиме. Не секрет, что россияне используют террористов для давления на правительство Беннета не только по украинскому вопросу, а ещё и на предмет передачи контроля над Александровским подворьем в святом городе. Кроме того, по линии ГРУ усилится антиизраильская пропаганда через каналы RT и Sputnik Arabic.

То, что творит Россия против Израиля можно охарактеризовать, как новый этап гибридной агрессии с помощью палестинских прокси.

Двухдневный визит террористов в РФ демонстрирует желание Кремля дестабилизировать Израиль, вложив оружие в руки убийц евреев. На символическом уровне Москва топчется по ранам израильтян, ведь как раз в эти же дни страна отмечает День памяти павших в войнах и жертв террора.

Пока Израиль вспоминает имена погибших более чем 24 тысяч бойцов ЦАХАЛ и служб безопасности, тех, кто сдержал клятву верности своей родине и своему народу, россияне потчуют их убийц.

В действительности все ещё трагичнее. Российские спецслужбы уже снабдили "Бригады Кассам" из боевого крыла ХАМАС российскими ракетами "земля-воздух" ПЗРК "Стрела-2М". Недавно террористы применили этот арсенал против ВВС Израиля в районе Рафаха. Происходит изменение параметров палестинско-израильского конфликта. Террор против Израиля становится более безнаказанным.

Не исключено, что посулами дать более смертоносное оружие Россия подстрекает ХАМАС к решающей схватке за Иерусалим и Западный Берег.

Таким образом, Кремль хочет провести обещанную "денацификацию" Израиля. Если кто-то ещё не узрел, что скрывается за этим эвфемизмом, то пусть приедет в заваленные трупами невинных украинцев "денацифицированные" Бучу или Мариуполь.

На этом фоне страусиные попытки отдельных израильских политиков замять антисемитские выпады Лаврова выглядят не просто верхом беспечности, но пособничеством антиизраильским террористам. ХАМАС и РФ крепят антисемитский интернационал под бурные аплодисменты врагов Израиля. Спустить это все на тормозах, просто перевернуть страницу, выдавить из Лаврова фальшивое извинение – означает автоматически умножить число жертв террора. Расписаться в бессилии перед палестинскими "денацификаторами" евреев, взращиваемыми путинскими антисемитами. Нет, такому кошмару в духе повторного Холокоста не бывать.

Источник: https://t.me/sytosokrata/615

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