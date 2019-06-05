Мы ошиблись: создатель "стеклянного" пешеходного моста обратился к киевлянам

Автор проекта «стеклянного» моста в Киеве признал, что жители столицы, наверное, еще не доросли до цивилизации и высоких технологий. Об этом заявил архитектор Андрей Миргородский, комментируя повреждение моста хулиганами на следующий день после открытия.

Миргородский признает, что при проектировании моста не рассчитывали на массовый вандализм.

«Мы ошиблись… Наша команда не ожидала, что среди нормальных людей придут нелюди с кирпичами и будут ими проверять прочность накрывочного стекла (которое, кстати, временное из-за крошки от асфальта), будут стрелять в него из пневматики. Мы не учли людей, которые будут ночью ходить по перилам моста и под улюлюканье друзей прыгать с перил на временные стекла… Мы не учли, что в Украине еще есть люди, которые ночью рисуют краской на стеклах ограждения слова, которые у них в головах… Мы не учли вандалов», — отметил архитектор на своей странице в Facebook.

«Мы просто хотели сделать подарок, показать, что мы готовы называться цивилизацией. А что? Рано?» — задается вопросом Миргородский.

Напомним, «стеклянный» мост в Киеве открыли 25 мая ко Дню города. Спустя сутки на мосту пришлось менять стекло из-за того, что вандалы испытывали объект на прочность.

Источник: fakty.ua

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