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Мужчина погиб, купаясь на Крещение в озере в Житомире (ФОТО)

Мужчина погиб, купаясь на Крещение в озере в Житомире (ФОТО)

19 января в Житомире во время крещенских купаний умер человек. У мужчины, судя по всему, случился сердечный приступ. Пострадавший скончался до приезда «скорой помощи».

Об этом сообщают Факты.

В этом году массовые окунания в прорубь в Житомире традиционно были организованы у центрального пляжа в городском Гидропарке. Погрузиться в реку Тетерев пришли сотни людей. При этом крещенские заплывы начались намного раньше, чем пришел священник и освятил воду. Купальщики погружались в реку, начиная с 9−10 часов утра, а церковный чин освящения воды был назначен на 12.30.

Как сообщает Журнал Житомира, случай со смертью мужчины в Гидропарке сейчас расследуется. Пока что известно, что жителю Житомира было около 50−60 лет и до проруби он не дошел. Приступ случился, когда мужчина только начал раздеваться для погружения. Медиков и людей, способных оказать первую помощь, в толпе не нашлось, а «скорая» приехала лишь через 20 минут после вызова. Бригаде осталось констатировать смерть.

Источник: golos.ua

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Темы: Житомир

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