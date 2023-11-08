На Банковой «космонавту» из Хозсуда Киева Босому прямо указали на его место - СМИ (https://ord-ua.com/2023/11/06/delo-sudi-bosogo-napk-i-vkks-nekuda-otstupat/)

Офис Президента недавно отличился жесткой коммуникацией по судьям, которые не хотят реформироваться и желают продолжать свои коррупционные практики, да еще и прикрываясь при этом «связями» на банковой. Замглавы Офиса Андрей Смирнов, который отвечает за судебную систему, толсто намекнул, что для таких самонадеянных граждан очень быстро могут наступить последствия.

«Есть ситуация в киевских судах, когда новоизбранный глава, человек-космонавт, ходит каждый день и рассказывает судьям своим, что он завтра им порешает все вопросы в ВККС. Через три минуты он говорит, что он был у кого-то на Банковой. Они должны понять, что причинно-следственной связью их проблем являются они сами», - сказал Смирнов в интервью (https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sudi-v-ukrajini-shcho-z-reformoyu-i-chomu-nemaye-sankciy-proti-soratnikiv-yanukovicha-zastupnik-yermaka-50360125.html) НВ. Журналисты, которые следят за делом (https://censor.net/ru/blogs/3448390/sprava_sudd_bosogo_chi_proyide_vkks_vajliviyi_spit) главы Хозсуда Киева Вадима Босого, которого уличили в сокрытии доходов через фиктивный развод с женой – сразу поняли, что речь идет именно об этом судье. Его назначили на руководящую должность в конце мая.

Именно Босый в банях и ресторанах регулярно кичился «связями» и «решаловом» от имени Смирнова и другого замглавы Офиса – Олега Татарова, фактически называя себя неприкосновенным. Что ж, реакция не заставила себя долго ждать. Интересно, будет ли с такой же публичной коммуникацией выходить Татаров?

Босый очевидно, ходит по лезвию ножа. Не будем забывать, что в прошлый раз, когда в перепалку со Смирновым вступил Всеволод Князев, то уже через несколько месяцев он позорно перестал быть главой Верховного суда, будучи пойманным на взятке. Судья Босый, видимо, не следит за карьерными кульбитами старших товарищей. Стоит тогда напомнить, что вранье в декларации может стоить ему не только поста судьи. Но и – если будет выявлено незаконное обогащение – может спровоцировать получение нового опыта в местах не столь отдаленных в течение ближайших десяти лет.

Джерело: https://t.me/u_now/117608

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