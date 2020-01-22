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На Донбассе погиб воин ВСУ из Харьковской области

На Донбассе погиб воин ВСУ из Харьковской области

Трагически погиб в зоне проведения ООС житель села Пески-Радьковские Пески-Радьковские сельского совета, младший сержант, командир отделения-командир машины 2-го мотопехотного отделения 2-го мотопехотного взвода второй мотопехотной роты воинской части А3137 Муха Василий Николаевич. Об этом сообщили сайте Боровской райгосадминистрации.

Уроженец села Пески-Радьковские Василий Муха был младшим сержантом и командовал отделением в 37-м отдельном мотопехотном батальоне. Чиновники выразили родным и близким погибшего бойца свои соболезнования.

"Сложно найти слова утешения, невозможно залечить рану и боль от утраты, когда останавливается сердце родного человека. Но светлые воспоминания о нем всегда будут сильнее смерти", - говорится в сообщении. 

Агентство Телевидения Новости

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