На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе в зоне проведения ООС сегодня в результате обстрелов украинских позиций был ранен боец ВСУ – он получил пулевое ранение.

Об этом сообщается в вечерней сводке пресс-штаба Операции Объединенных сил.

Раненому оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья украинского защитника оценивается как удовлетворительное.

«Российско-оккупационные войска, игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз обстреляли подразделения украинских военных», - также отмечается в сообщении.

В частности, рядом с населенным пунктом Южное противник вел огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К тому же, неподалеку Екатериновки российско-оккупационные войска открывали огонь из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Луганское враг обстрел позиции наших защитников из крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Троицкое - еще и из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Опытное и Авдеевка противник открывал огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, а у поселка Пески - еще и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Кроме этого, в районе населенного пункта Гнутово оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Как отмечается, на обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь.

«Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей», - подчеркнули в штабе ООС, добавив, что украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников.

Агентство Телевидения Новости