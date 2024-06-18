На Харківщині автівка «швидкої» потрапила під обстріл окупантів
Чергова бригада медиків «екстренки» потрапила під обстріл терористів на Харківщині.
Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
Швидка прибула на виклик до 17-річної дівчини, коли село атакували. В момент атаки медики проводили огляд в приміщенні, тому змогли вберегтися.
На жаль, не обійшлося без постраждалих серед цивільних. Поранень зазнали вагітна жінка, дитина та чоловік.
Попри значні пошкодження реанімобіля – медики змогли евакуювати постраждалих, зараз їм надається вся необхідна допомога.
Вчергове техніка від United24 допомагає медикам рятувати життя, зазначають медики.
Також нагадуємо, від початку війни країна-терорист знищила 261, захопила 125 та пошкодила 166 автівок екстреної медичної допомоги, йдеться в повідомленні.